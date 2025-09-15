Matteo Sacchettoni espone alla Mole Vanvitelliana

Una piccola mostra fotografica intitolata “Il cielo tra le logiche”

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Fino a domenica 28 settembre sarà possibile visitare, in un piccolo spazio ricavato all’interno della Mole Vanvitelliana, la mostra “Il cielo tra le logiche”.

L’autore è Matteo Sacchettoni, che ha ereditato dal papà Stefano l’amore per la fotografia. Matteo immortala la sua curiosità con il suo I-phone, e fin dall’età di sei anni fotografa la realtà che lo circonda.

Protagonista dei suoi scatti è il cielo, lo spazio infinito che ha ispirato tantissimi artisti, con la sua idea di spazio illimitato e sinonimo di Libertà.

Negli scatti di Sacchettoni non sono presenti gli esseri umani, ma solo oggetti inanimati che formano una sorta di figure geometriche che hanno colpito l’occhio del giovane Matteo.

A parte la cura per il particolare, che per un fotografo che si rispetti è un elemento consueto, riporto le parole che Sacchettoni usa per congedarci dalla sua piccola esperienza creativa: “Io guardo ogni cosa come se fosse bella. E se non lo è vuol dire che devo guardare meglio”.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

