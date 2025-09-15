Isabella Rauti: “Nelle Marche due reparti di eccellenza dell’Esercito”

PESARO – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha visitato a Pesaro il 28° Reggimento “Pavia”, unità dell’Esercito, ed unica della Difesa, che si occupa di comunicazioni operative e contrasto alle leve di disinformazione. Gli uomini e le donne del 28° Reggimento rappresentano un’eccellenza in Patria e nelle Missioni internazionali di pace e stabilità. “Nei conflitti ibridi”, ha dichiarato Rauti, “acquisisce vantaggio strategico la consapevolezza della dimensione cognitiva e chi padroneggia le nuove tecnologie per affrontare le sfide della guerra informativa; per combattere le fake news e la manipolazione delle opinioni”.

Al 235° Reggimento Addestramento Volontari (RAV) “Piceno” di Ascoli, la Senatrice ha incontrato i Volontari in Ferma Iniziale (VFI) neo arruolati del 2° blocco 2025 ed il personale impegnato nella loro formazione e addestramento di base. “I VFI hanno superato le prove concorsuali ed ora intraprendono tre mesi di corso di addestramento e preparazione fisica ma anche di formazione di etica militare” ha evidenziato il Sottosegretario. Oltre al 235° RAV “Piceno” – che ha un Battaglione ad Ascoli Piceno ed uno a L’Aquila, la Forza Armata forma i VFI neo arruolati anche al 17° RAV “Acqui” di Capua (Caserta) e all’85° RAV “Verona” di Montorio Veronese (VR).

