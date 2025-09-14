L’Udc si prepara alle prossime elezioni regionali unendo esperienza e nomi nuovi 

PESARO – Alla tornata elettorale del 28 e 29 settembre per il rinnovo del Consiglio Regionale delle Marche e del Presidente della Giunta, l’Udc sarà presente nelle 5 province con le sue liste composte da personaggi politici conosciuti, con esperienza nei Comuni, nelle province ed in Regione, ma ci saranno anche molti volti nuovi, donne e uomini che provengono dalla cosiddetta “società civile”, dalle professioni, dal mondo del lavoro, dell’associazionismo e del volontariato.

A quanti sono già impegnati in politica da tempo si sono aggiunti altri che si sono affacciati alla politica aderendo alle idee portate avanti dall’Udc e che si richiamano alla tradizione di moderazione e dialogo nel rispetto delle idee altrui che contraddistingue da molti decenni la politica democratico cristiana.

Alla guida del partito che si fregia dello storico Scudocrociato c’è da alcune settimane il Sen. Antonio De Poli eletto alle ultime elezioni politiche nel collegio Marche Nord in rappresentanza della coalizione di che poi ha vinto le elezioni politiche nel Settembre 2022.

Il Parlamentare che ricopre l’incarico di Questore del Senato ha avuto modo in questi anni di interessarsi di varie problematiche della collettività marchigiana, dalle questioni del lavoro a quelle delle infrastrutture.

L’Udc punta a rinnovare e rafforzare la sua presenza nel Consiglio Regionale delle Marche dove lo Scudocrociato è presente fin dalla istituzione delle Regioni.

Nella foto: il segretario nazionale dell’Udc senatore Antonio De Poli con Gabriele Sperandio uno dei candidati nella lista di Pesaro-Urbino dell’Udc

