In fiamme nella notte un capanno agricolo

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 0:45 circa in strada di Valcelli per l’incendio di un capanno agricolo.
La squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro, giunta sul posto con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area circostante.

Nell’incendio sono rimasti coinvolti diversi macchinari agricoli e alcuni animali da cortile.
Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo circa quattro ore di lavoro.

 

