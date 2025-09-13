In fiamme nella notte un capanno agricolo

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 0:45 circa in strada di Valcelli per l’incendio di un capanno agricolo.

La squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro, giunta sul posto con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area circostante.

Nell’incendio sono rimasti coinvolti diversi macchinari agricoli e alcuni animali da cortile.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo circa quattro ore di lavoro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati