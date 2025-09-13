Il superstore Conad di via del Novecento a Pesaro ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione

PESARO – Il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, ha tagliato il nastro del superstore Conad di via del Novecento 86, che ha riaperto sabato 13 settembre dopo i lavori di ristrutturazione. Con lui l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta. Il parroco di Santa Croce, don Mario Florio, ha impartito la benedizione ai presenti.

La società Montefeltro srl gestisce il negozio, insieme, ad altri quattro Conad in provincia di Pesaro Urbino che nel complesso danno lavoro a quasi 200 persone. I soci sono Luca Galluzzi, Andrea Federici, Massimo Monceri, Sara Galluzzi e Alvino Canavacci.

IL SUPERSTORE

All’interno del punto vendita di via del Novecento lavorano 110 persone, di cui 7 al bar Con Sapore.

I principali aggiornamenti riguardano la macelleria servita e con lavorazione tradizionale in osso, la pescheria servita al banco e la gastronomia calda, con un ricco assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare.

All’interno i punti di forza del marchio Conad, a partire dalla grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. Completano l’assortimento la variegata proposta dei prodotti a marchio Conad e le corsie a tema per dolci, caffè, pet food e biologico.

Il superstore mette a disposizione un largo ventaglio di servizi, tra cui la spesa online (con consegna a domicilio e nel “locker” situato fuori dal punto vendita), 6 casse veloci automatiche, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito. Il bar ristorante annesso offre dalla colazione all’aperitivo, dal sandwich veloce alla pasticceria, fino al pranzo e alla cena completi.

Gli orari di apertura vanno dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20,30; la domenica dalle 7,30 alle 20,30.

LA DICHIARAZIONE

«La riapertura del superstore di via del Novecento – ha detto l’ad di CIA-Conad, Luca Panzavolta – fa parte del piano di investimenti della nostra cooperativa. È un segnale forte del nostro impegno per la comunità di Pesaro, un’opportunità per offrire un’esperienza di spesa più completa e di qualità, con un’attenzione speciale ai prodotti del territorio, che sono il cuore della nostra offerta. Desidero fare un plauso alla professionalità e alla capacità di innovazione dei nostri soci, grazie ai quali possiamo estendere i nostri servizi di alto livello in tutta la nostra rete vendita. Un ringraziamento ai clienti che hanno compreso i disagi arrecati nelle settimane precedenti per i lavori di ristrutturazione in corso».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in

Conad. La rete dei negozi è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2024 si è attestato a circa 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2023. La cooperativa associa una rete multicanale di 257 punti vendita al 31/12/2024; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati