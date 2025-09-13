sabato, Settembre 13, 2025
Cade da cavallo, soccorsa e portata in ospedale

PESARO – Nella prima mattinata i Vigili del fuoco sono intervenuti in località San Bartolo per prestare soccorso a una donna rimasta ferita dopo una caduta da cavallo, causata dall’urto con la testa contro un ramo.
La persona infortunata è stata raggiunta dai soccorritori e trasportata per circa 250 metri lungo un sentiero impervio mediante tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), fino all’ambulanza presente sul posto.

Successivamente è stata trasferita all’ospedale di Pesaro per le cure del caso.

 

 

