Cade da cavallo, soccorsa e portata in ospedale

PESARO – Nella prima mattinata i Vigili del fuoco sono intervenuti in località San Bartolo per prestare soccorso a una donna rimasta ferita dopo una caduta da cavallo, causata dall’urto con la testa contro un ramo.

La persona infortunata è stata raggiunta dai soccorritori e trasportata per circa 250 metri lungo un sentiero impervio mediante tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), fino all’ambulanza presente sul posto.

Successivamente è stata trasferita all’ospedale di Pesaro per le cure del caso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati