A Chiaravalle strappati tutti i manifesti affissi dalle liste della coalizione di centrosinistra

CHIARAVALLE – Dal Partito Democratico di Chiaravalle riceviamo: “Di notte, in modo proditorio e codardo, qualcuno ha ben pensato di strappare tutti i manifesti affissi dalle liste della coalizione di centrosinistra in tutte le plance del nostro Comune.

“Un’azione sistematica e strutturata, dal chiaro significato politico, finalizzata a cancellare la presenza del materiale elettorale del centrosinistra.

“Non si è trattato di un gesto isolato, e dunque a maggior ragione abbiamo creduto necessario denunciare alle forze dell’ordine l’accaduto.

“Auspichiamo una ferma presa di posizione da parte delle altre forze politiche per isolare chi ha messo in campo azioni così sconsiderate.

“Abbiamo appresso dalla stampa che nel capoluogo un candidato è stato addirittura minacciato: un fatto che condanniamo con estrema fermezza.

“Dobbiamo evitare che questa campagna elettorale si trasformi in uno scontro dai toni e dai modi inaccettabili: serve rispetto per i valori di democrazia e libertà, e rispetto per gli avversari politici.

“Non possiamo e non dobbiamo sottovalutare questi segnali. Auspichiamo che gli autori del gesto siano presto identificati”.

