In fiamme un autoarticolato carico di carta / VIDEO

SASSOFERRATO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 20 nella frazione di Gaville per l’incendio di un autoarticolato che trasportava carta. Le fiamme hanno coinvolto anche una cabina del metano, provocando la fuoriuscita di gas.

Sul posto sono intervenute le squadre di Fabriano, Arcevia e Jesi con quattro autobotti, che hanno provveduto a spegnere l’incendio ed a chiudere la linea principale del gas in collaborazione con il personale dell’azienda locale.

Le operazioni di smassamento del materiale bruciato proseguiranno per tutta la notte per evitare la ripresa delle fiamme.

Sul posto I Carabinieri per i rilievi del caso.

