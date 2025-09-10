Boccia alla lunga, grande partecipazione al Memorial Day

L’appuntamento sportivo promosso dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali è stato ospitato nella splendida cornice delle colline pesaresi

PESARO – La splendida cornice delle colline pesaresi ha ospitato la seconda edizione del Memorial Day, gara di boccia alla lunga promossa dalla FIGeST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

L’appuntamento sportivo si è svolto alla presenza di numerosi ospiti tra cui la consigliera regionale Micaela Vitri, il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini, e il sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci.

Alla gara hanno preso parte oltre 150 atlete e atleti provenienti non solo dalla provincia di Pesaro e Urbino ma anche dalle province di Ancona e Perugia che si sono scontrati divisi nelle rispettive categorie A B e C per aggiudicarsi la vittoria.

Ogni categoria è stata premiata con diversi trofei: uno dedicato all’avvocato Maurizio Della Costanza che ha costruito ed instancabilmente elevato la boccia alla lunga, un altro dedicato a Davide Formica un ragazzo che si è impegnato nel coinvolgere le nuove generazioni nell’attività sportiva e un altro dedicato a tutte le persone che hanno creduto, nel tempo, in questo sport.

Si è trattato di una giornata che è andata bel oltre la mera competizione perché è stata una grande occasione per ricordare, celebrare e onorare persone che hanno dedicato energie preziose con impegno e resilienza ma soprattutto ammirevole passione al perseguimento di un obiettivo: il miglioramento della boccia alla lunga.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati