A Jesi violenta aggressione a scopo di rapina ai danni di un 17enne, i Carabinieri arrestano l’autore

Si tratta di un 21enne che ha anche tentato di evadere dagli arresti domiciliari per evitare di presentarsi all’udienza per direttissima

JESI – Questa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Jesi hanno arrestato, per tentata rapina e lesioni personali gravi, un 21enne jesino, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato intorno alle 23 di ieri sera, allorquando alla centrale operativa è giunta una richiesta di intervento per un’aggressione a scopo di rapina, avvenuta nei giardini pubblici di via Cavallotti ai danni di un minorenne del luogo. Una gazzella dei Carabinieri è quindi giunta rapidamente sul posto ove fortunatamente alcuni passanti, attirati dalle urla della vittima, erano già riusciti a contenere l’aggressore, consentendo quindi ai militari di bloccarlo e metterlo in sicurezza. Dalle testimonianze raccolte nell’immediato si è quindi ricostruito che la violenta aggressione posta in essere ai danni del malcapitato (un 17enne di origini albanesi residente a Jesi) che in quel momento transitava nei giardini, è avvenuta nel tentativo di strappargli di dosso la felpa che indossava in quel momento. Il giovane aggredito è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Jesi, dove gli è stata diagnosticata la frattura del radio sinistro con una prognosi di almeno 30 giorni.

L’arrestato nella notte è stato collocato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima. Questa mattina tuttavia, allorquando i Carabinieri di Jesi si sono recati presso la sua abitazione per tradurlo in Tribunale, l’uomo nel tentativo di sottrarsi alla giustizia è saltato fuori dalla finestra della sua abitazione posta al 2° piano e si è dato a una rocambolesca fuga a piedi. Ne è scaturita un’immediata caccia all’uomo che ha consentito di rintracciare il fuggitivo pochi minuti dopo nella vicina via Castelbellino. Il soggetto è stato quindi ulteriormente denunciato per evasione. All’esito dell’udienza per direttissima, il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e ravvisando le esigenze cautelari, evidentemente anche in ragione del tentativo di fuga messo in atto poco prima, ha disposto a carico del 21enne la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi sottoposta ad indagini. Vige pertanto la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

