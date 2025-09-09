Con le mani in pasta, a Mombaroccio una bella festa per i bambini / VIDEO

MOMBAROCCIO – Domenica si è svolta al Cairo di Mombaroccio (frazione del Comune, resa famosa per l’annuale “Festa della Tagliatella”, che si svolge, di solito, dopo Ferragosto), un’altra Festa, sempre in tema di …..”Pasta in casa”, denominata “CON LE MANI IN PASTA”, organizzata dall’AVIS COMUNALE DI MOMBAROCCIO, in collaborazione con il centro “Parco degli Ulivi” del Comitato “FESTA DELLA TAGLIATELLA”.

L’evento era rivolto ai Bambini/e, fino ai 12 anni, che si dovevano “cimentare”, sotto la sapiente maestria e supervisione delle cuoche esperte della “Festa della Tagliatella”, a preparare l’impasto per la sfoglia, poi “stenderla”, per tagliarla a fettuccine, e prepararle per …..portarsele a casa!!.

Grande e numerosa è stata la partecipazione dei Bambini, “armati” di mattarello, spianatoia e grembiule, provenienti da quasi tutto il Comune di Mombaroccio, nonché, alcuni, anche da Pesaro e da Fano, i quali, con i loro genitori, hanno trascorso una bellissima giornata (grazie anche al tempo clemente). Nel pomeriggio, c’è stato anche un altro momento ludico con “Storia di un Dono”, Laboratorio creativo con la regia del “Teatro dei Bottoni”.

Visto l’entusiasmo ed il divertimento nel ……”mettere le mani in pasta”, con farina, uova, ed altri ingredienti, gli stessi protagonisti (bambini), hanno, tutti in coro, richiesto la ripetizione della simpatica iniziativa, anche per il prossimo anno!

Naturalmente l’AVIS COMUNALE DI MOMBAROCCIO ed il “COMITATO del centro “PARCO DEGLI ULIVI” della Frazione Cairo del Comune di Mombaroccio, hanno confermato, di buon grado, il pressante e caloroso invito dei Bambini partecipanti! Allora,……pronti per il 2026!

