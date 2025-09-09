A Chiaravalle tre settimane per ricordare e vivere 40 anni di Oratorio parrocchiale

CHIARAVALLE – Da venerdì 19 settembre, presso la Parrocchia di Chiaravalle, prenderà il via una serie di iniziative per festeggiare l’Oratorio Parrocchiale, con un racconto che attraversa gli ultimi 40 anni , dal 1985 ad oggi. L’Oratorio è un’istituzione educativa cristiana, che ha una storia di secoli, a cui sono legati santi come San Filippo Neri e San Giovanni Bosco.

A Chiaravalle l’Oratorio, nel tempo, si è caratterizzato per l’originalità delle proposte, segnando la vita della parrocchia e della città: tanti bambini e ragazzi sono “passati” in Oratorio, hanno partecipato ai giochi, ai campi scuola, alle attività di servizio, al teatro e ai musical, ma soprattutto sono stati educati ai valori cristiani del Vangelo, ad accogliere il dono della fede, accompagnati dai sacerdoti, tra cui ricordiamo i monaci cistercensi Don Leone, Don Emiliano, Don Edoardo.

Si è scelto di iniziare la narrazione dal 1985, anno in cui la comunità cistercense lasciò l’Abbazia e in parrocchia subentrarono i sacerdoti secolari diocesani. Questo passaggio rappresentò un grande cambiamento per la comunità parrocchiale e cittadina.

Gli eventi in programma, sono ovviamente una rappresentazione dei bei momenti vissuti, ma è soprattutto una volontà di andare alle radici di una esperienza unica, cercando di trasmettere lo spirito di un metodo educativo, in cui attraverso il gioco si promuove la crescita personale, spirituale, culturale e affettiva andando alla scoperta di se e delle proprie capacità, nei legami di amicizia con gli altri.

Ad aprire l’evento, Venerdì 19 Settembre, un sorprendente spettacolo-gioco che saprà coinvolgere il pubblico. Sabato 20, sarà presentato un Documentario realizzato per l’occasione e verrà inaugurata una grande Mostra Fotografica con 600 foto selezionate, cartelloni e materiali provenienti da ogni decennio. Domenica 21 un divertente “giocone” aperto a tutti, grandi e piccoli. A seguire incontri di formazione, laboratori interattivi e la presentazione di un libro che racconta storia e progetto educativo dell’Oratorio. Sarà anche l’occasione per rivedere insieme video e filmati registrati in tutti questi anni.

L’Oratorio di oggi è il frutto di questa storia: ci sono stati adattamenti, i ragazzi sono cresciuti, ci sono nuovi responsabili, ma resta lo spirito, il metodo, il senso di appartenenza, la gioia. E, con gioia vi invitiamo tutti a partecipare alla nostra festa!

