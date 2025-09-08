martedì, Settembre 9, 2025
Nel pomeriggio la cucina di un appartamento danneggiata da un incendio

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18:45 circa in via Anconetani per un incendio divampato nella cucina di un appartamento.
Le fiamme, circoscritte al locale interessato, sono state estinte con l’utilizzo di un estintore.
L’episodio ha causato danni al mobilio e danni da fumo al resto della cucina.

 

