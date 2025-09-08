L’ITS Fabriano Academy presenta a Jesi il nuovo corso in Industrial AI

JESI – L’ITS Fabriano Academy amplia la propria offerta formativa con l’avvio del nuovo corso biennale gratuito in Industrial AI, in partenza per autunno 2025 e realizzato in collaborazione con i-Labs Industry, il Comune di Jesi e l’IIS Marconi-Pieralisi. Il percorso sarà presentato ufficialmente in occasione dell’Open Day di mercoledì 10 settembre 2025, dalle ore 16 alle 18, presso la sede i-Labs Industry di Via Guerri 7 a Jesi. Durante l’incontro i ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con i docenti, conoscere da vicino le tecnologie del corso e ricevere tutte le informazioni utili.

Il percorso, gratuito e della durata di due anni, è il primo avviato a Jesi e si colloca nell’area delle tecnologie industriali avanzate e dell’intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi. Con 1.800 ore complessive – di cui 1.000 tra lezioni frontali e laboratori e 800 di stage in azienda – il corso punta a formare tecnici altamente specializzati in grado di affrontare le sfide della trasformazione digitale dell’industria.

Durante l’Open Day saranno illustrate le caratteristiche del percorso e le opportunità professionali offerte. Gli studenti, infatti, potranno acquisire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, grazie a un approccio didattico basato su casi concreti e laboratori pratici.

Il nuovo corso Industrial AI prepara figure professionali in grado di:

gestire sistemi automatizzati complessi integrando soluzioni di intelligenza artificiale;

progettare e ottimizzare processi produttivi con applicazioni di robotica, visione artificiale e logistica intelligente;

applicare metodologie predittive basate sul machine learning;

guidare progetti di innovazione tecnologica e trasformazione digitale.

L’Open Day sarà aperto a studenti, famiglie, insegnanti e aziende del territorio, con l’obiettivo di far conoscere le opportunità di formazione e occupazione che l’ITS Fabriano Academy mette a disposizione dei giovani diplomati. Per tutti gli studenti iscritti ai corsi nel biennio 2025-2027 sono previste borse di studio a sostegno del percorso formativo.

Open Day Industrial AI / i-Labs Industry – Via Guerri 7, Jesi – 10 settembre 2025 – ore 16.00-18.00

Maggiori informazioni: www.itsfabriano.it

