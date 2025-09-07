domenica, Settembre 7, 2025
Due feriti nel pomeriggio nello scontro tra due auto

CASTELFIDARDO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 15.00 lungo la Statale 16 per un incidente stradale tra due autovetture di cui una si è parzialmente ribaltata.

La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo ha estratto le due persone presenti all’interno affidandole al personale del 118.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi.

 

