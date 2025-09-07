Dieci medaglie e quattro titoli per le Marche ai campionati italiani juniores di bocce

CAMPOBASSO – Ennesima giornata storica per le Marche che nelle bocce si conferma la regione leader d’Italia. Ai campionati italiani giovanili, svoltisi nel weekend a Campobasso, gli atleti della nostra regione si sono aggiudicati un totale di dieci medaglie.

Ben quattro i titoli conquistati sui dieci in palio a cui si aggiungono due medaglie d’argento e quattro di bronzo. Un risultato storico che conferma come il comitato marchigiano della Federbocce, presieduto da Gianluca Simoncini, lavori alla grande sui giovani che possono contare su validissimi tecnici nelle proprie società, coordinati da Francesco Tosoni, CT del settore giovanile marchigiano.

Protagonista principe del weekend dei campionati italiani juniores di Campobasso è stato Manuel Capponi. Il fortissimo giovane della Bocciofila Morrovalle ha fatto l’en plein nella categoria under 18 maschile aggiudicandosi la medaglia d’oro sia nella prova individuale, sia nella prova di tiro di precisione. Un weekend fantastico per lui iniziato già dal venerdì con le eliminatorie del tiro di precisione e proseguite il sabato con le qualificazioni dell’individuale e la semifinale di tiro. L’apoteosi domenica 6 settembre con la netta vittoria per 10-1 nella finale individuale contro il bolognese Pietro Bastoni e la prova mostruosa nella finale del tiro di precisione contro l’altrettanto bravo Marco Bruno, rappresentante della Campania.

La Bocciofila Morrovalle festeggia anche il successo nella gara di tiro di precisione under 18 di Sofia Pistolesi. Già detentrice del record del mondo, nonché vice campionessa mondiale assoluta, Sofia partiva con i favori del pronostico, condizione psicologica che non sempre procura serenità agli atleti. La Pistolesi però ha gestito perfettamente la situazione e, pur soffrendo, ha battuto in finale la bresciana Rachele Vivenzi ai tiri supplementari dopo il pareggio nella serie normale di tiri.

La quarta medaglia d’oro per le Marche è stata conquistata da Ginevra Cannuli, atleta della Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro. Anche per Ginevra si può fare lo stesso discorso fatto per Sofia Pistolesi: era la favorita dall’alto dei suoi due titoli mondiali juniores nelle specialità di coppia e non poteva fallire l’appuntamento. La Cannuli ha gestito la gara con una sicurezza disarmante, dominando poi senza grossi problemi la finale contro la sarda Ginevra Massidda, battuta per 10-2.

Di alto valore tecnico anche le due medaglie d’argento conquistate dalle Marche a Campobasso, a cominciare da quella nella gara di coppia under 15 ottenuta da Nicolò Caimmi e Alex Raggi. I due giovani talenti della Bocciofila Castelfidardo, campioni d’Italia juniores a squadre, dopo un’ottima qualificazione del sabato, nonostante il vantaggio acquisito in partenza, hanno dovuto arrendersi nella finale di domenica agli umbri Berta-Sciurpi che si sono imposti 10-6 rimontando da 3-6.

Medaglia d’argento nel tiro di precisione under 15 per Nicola Principi. Il talento della Bocciofila Tolentino, leader assoluto delle classifiche nazionali di categoria, dopo un’ottima qualificazione è stato costretto ad arrendersi in finale al romano Leonardo Capuano.

Non finisce qui il bottino degli atleti marchigiani perché sono arrivate dalla spedizione di Campobasso anche quattro medaglie di bronzo conquistate rispettivamente nell’under 18 femminile da Angelica Castellucci (Oikos Fossombrone), nel tiro di precisione under 18 femminile da Beatrice Cesoroni (Tolentino), mentre ben due medaglie di bronzo sono state vinte da Elena Iacucci (San Cristoforo Fano), terza a livello under 15 femminile sia nell’individuale, sia nel tiro di precisione.

