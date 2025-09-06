Ad Ancona Carabinieri e Associazione APS Metacometa insieme per prevenire le truffe agli anziani

In un confronto/dibattito tenutosi nel pomeriggio di ieri, il Comandante della Stazione di Ancona Principale ha fornito indicazioni e consigli utili ad una platea di oltre 30 persone

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri (venerdì 5 settembre) nei locali della Comunità semi-residenziale per minori in difficoltà “Sogni appesi” in via del Fornetto ad Ancona, si è tenuto un incontro organizzato dai Carabinieri di Ancona con l’Associazione di Promozione Sociale nazionale “Metacometa”, su un tema sempre caldo ed attuale: prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani, con un focus sulle varie tipologie di frodi domestiche ed informatiche.

Per l’Arma dei Carabinieri è intervenuto il Luogotenente Carica Speciale Antonio Saracino, in virtù della sua veste istituzionale di Comandante della Stazione Ancona-Principale di via della Montagnola, ma anche della sua profonda esperienza investigativa maturata nei precedenti incarichi.

All’incontro hanno partecipato oltre 30 persone, in gran parte in età avanzata, che hanno manifestato un vivissimo interesse per i temi trattati e apprezzato l’approccio chiaro e diretto con il quale il Luogotenente Saracino li ha “messi in guardia” dalle insidie delle truffe, nei loro classici schemi e nelle declinazioni più moderne di tali reati quali ad esempio le frodi informatiche e le c.d. sextorsion.

Molto più di una semplice lezione; l’incontro ha infatti originato un dibattito e un confronto tra i presenti, nell’ottica non solo di giungere ad una piena consapevolezza sulla possibilità per chiunque di cadere nella trappola dei truffatori ma anche di comprendere appieno l’importanza di denunciare questi fenomeni per consentire alle forze dell’ordine di poterli fronteggiare con piena cognizione della loro incidenza e, soprattutto, di informarsi per informare, ovvero rendere partecipe una platea sempre più ampia sulle indicazioni acquisite durante l’incontro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati