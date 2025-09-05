Un’opera di Carlo Iacomucci utilizzata per la copertina di un libro uscito in Argentina

MONSANO – Un’opera di Carlo Iacomucci è stata utilizzata per la copertina di un libro – “La càlida armonìa de mi vida” – uscito in questi giorni a Buenos Aires.

Nel libro viene raccontata la storia familiare di Maria Cesira Menichelli, nata a Buenos Aires, in Argentina, nel 1932, da padre marchigiano – di Treia – immigrato giovanissimo nel paese sudamericano.

Carlo Iacomucci, artista tra i più rappresentativi delle Marche, è nato ad Urbino nel 1949, dove ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte, meglio noto come Scuola del Libro. Una Scuola di grande tradizione e prestigio, che porta avanti, in modo personalizzato, da tantissimi anni.

Dagli anni ottanta e fino in tempi recenti (escluso periodo pandemia), per brevi periodi, si sposta all’estero; realizza disegni a china e acquerelli a Parigi, Praga, Strasburgo, Belgio, Olanda e, in particolar modo, a Londra, dove rimane affascinato dal quartiere “Portobello Road-Notting Hill”.

Il maestro Carlo Iacomucci, illustre incisore e pittore, è uno degli otto “Marchigiani dell’anno” 2014 e nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera ha ottenuto tantissimi riconoscimenti- nazionali, internazionali, tra i quali, nel 2021, quella di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica per motivi artistici e culturali. Professore di discipline pittoriche e di Educazione delle Arti Visive dal 1973 al 2008 all’Accademia di Belle Arti di Lecce poi al Liceo Artistico di Varese e di Macerata.

Ha partecipato a tante mostre importanti, da ricordare: la 54^Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia- Padiglione Italia per Regioni, a cura di Vittorio Sgarbi -Spazio Monumentale di Santo Spirito, Cingoli. “Tante Carte su Carte” 2024 Museo della Carta e Filigrana di Fabriano. – Biennale d’arte Contemporanea “Premio Marche 2023”, MARV Museo d’Arte Rubini Vesin, Gradara 2024.

