Carlo Maratti, oltre 2.300 visitatori per la mostra di Camerano: ultimi giorni tra incisione e memoria barocca

Un successo che conferma l’attualità del “gran Maratti”, maestro del classicismo romano e interprete del Seicento barocco. Appuntamento nella Chiesa di San Francesco: la mostra chiude il 14 settembre, poi il passaggio ad Ascoli Piceno e Roma

CAMERANO – La mostra Carlo Maratti e l’incisione, inaugurata lo scorso 17 luglio nella Chiesa di San Francesco, ha già attratto oltre 2.300 visitatori dopo circa un mese dal suo avvio, segnando un risultato che testimonia quanto il “gran Maratti” continui a esercitare un fascino vivo a quattro secoli dalla nascita. L’esposizione, curata da Simonetta Prosperi Valenti Rodinò e Stefano Papetti, resterà aperta fino al 14 settembre, prima di approdare ad Ascoli Piceno e infine a Roma, in un itinerario che ripercorre idealmente la biografia e la fortuna europea dell’artista.

La rassegna non si limita a un omaggio celebrativo: esplora, con rigore filologico, il rapporto fra pittura e incisione, restituendo al visitatore la consapevolezza di come Maratti seppe usare la stampa come strumento di modernità e di diffusione del proprio linguaggio, capace di raggiungere le corti e le accademie europee ben oltre i confini della Roma barocca.

«Celebrando Carlo Maratti, celebriamo non solo un artista straordinario, ma una visione del classicismo romano – ricorda Claudio Strinati, Presidente del Comitato Nazionale e Segretario Generale dell’Accademia di San Luca –. L’incisione fu per lui un mezzo di affermazione e di memoria, una forma di “eternità” che anticipava la riproducibilità dell’immagine moderna».

Sullo stesso registro si colloca la riflessione di Barbara Mori, Segretario Tesoriere del Comitato e consigliere comunale di Camerano: «Abbiamo fortemente voluto che la prima tappa fosse qui, nella città natale, perché Maratti rappresenta non solo un capitolo di storia dell’arte, ma un elemento di identità collettiva. È un progetto che unisce orgoglio civico e ricerca scientifica».

«L’obiettivo della mostra è ricostruire, con metodo filologico, il ruolo dell’incisione nella strategia artistica e culturale di Maratti – spiega Simonetta Prosperi Valenti Rodinò curatrice della mostra –. Si tratta di un progetto che riunisce per la prima volta un corpus straordinario di opere, molte delle quali raramente esposte o inedite, restituendo la complessità di un artista che fu protagonista assoluto della Roma barocca».

Sempre tecnico lo sguardo di Stefano Papetti, co-curatore della mostra: «Maratti seppe coniugare la raffinatezza del segno alla forza del messaggio, affidando alle stampe il compito di rendere perenne e accessibile la propria opera. L’incisione diventa così chiave di lettura per comprendere l’evoluzione del gusto e della committenza tra Seicento e Settecento».

A rendere ancor più significativa questa “ultima settimana” contribuisce la concomitanza con la 30ª edizione della Festa del Rosso Conero (5–7 settembre), evento simbolo della comunità marchigiana e appuntamento capace di richiamare nella cittadina natale del Maratti migliaia di visitatori. Arte e vino, classicismo e tradizione popolare e cultura contadina si incontrano dunque in un intreccio che restituisce pienamente il senso di un territorio che celebra il proprio passato proiettandolo nel presente. La mostra rimane visitabile tutti i giorni fino al 14 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

