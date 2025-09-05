A Loreto il Giubileo dei Vigili del fuoco delle Marche

LORETO – Nel Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto Il prossimo 20 settembre i Vigili del Fuoco delle Marche si ritroveranno per vivere il Giubileo.

La giornata, promossa dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Marche in collaborazione con la Delegazione Pontificia di Loreto, sarà caratterizzata da momenti di preghiera, riflessione e fraternità.

All’iniziativa saranno presenti il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche e i Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco delle Marche, a testimonianza della vicinanza istituzionale al personale VVF e alla comunità marchigiana.

Il programma prevede l’arrivo dei partecipanti alle ore 8.30, con i Vigili del Fuoco provenienti dai diversi Comandi provinciali della regione.

La mattinata sarà dedicata anche alla possibilità di confessarsi e visitare la Basilica. Alle ore 11.00 si terrà la Santa Messa Giubilare, presieduta da S.E. Mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo Delegato Pontificio di Loreto. Al termine della celebrazione, i Vigili del Fuoco vivranno il tradizionale passaggio in Santa Casa, cuore spirituale del Santuario. Nel pomeriggio sono in programma visite guidate al Museo Pontificio e ai Camminamenti di Ronda, luoghi di grande valore storico, artistico e devozionale.

L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione, rafforzando il legame tra i Vigili del Fuoco e la comunità marchigiana, nel segno della fede, del servizio e della solidarietà.

