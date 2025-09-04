Le Miss Grand e Mascotte Marchigiane in passerella per la Finale regionale: chi vincerà?

PESARO – Domenica 7 settembre alle ore 17 si svolgerà la Finale Regionale Marche del Concorso Internazionale più gettonato al mondo da cinque anni Miss Grand International Italy, presso la splendida location di Villa Torraccia a Pesaro immersa nella natura verdeggiante.

L’agente Regionale Marche Francesca Guidi anche organizzatrice dell’evento e conduttrice si dice fiera di portare in questa meravigliosa Regione un concorso di bellezza così importante, e dare l’opportunità alle Miss vincitrici di andare in Finale Nazionale serata di gala il 14 settembre a Cinecitta ‘ World Roma , ringrazia il patron Nazionale Giuseppe Puzio, perché chi vincerà il Nazionale rappresenterà l’Italia al mondiale ad ottobre in Thailandia.

Un evento dedicato alla bellezza e valorizzazione del territorio, attraverso tanti ospiti e brand in sfilata porteranno le nuove tendenze moda a partire dalle shoes di Sanitaria del Porto, Luxury Bags di Vendôme Fano, Penelope Arte moda e sartoria una passerella dedicata all’estrosità’ con dei temi a sorpresa in collaborazione con le allieve dei corsi di Pamsartoria, il sipario si chiude con i capi preziosi da sposa e da cerimonia di Stefania Spose e Florence Mode ,quindi una bellissima ed importante passerella per ogni esigenza.

La giuria è capitanata dal presidente Ivan Cottini primo ballerino al mondo malato di S.M ,insieme ad altri nove componenti Emanuele Gambini campione di sport, Alice Severi commerciante, Alessia Spadoni commerciante, Nicoletta Tagliabracci conduttrice di Rossini TV, Irene Uguccioni professionista, Roberto Siepi Produttore Cinematografico Moviestart Production, Giacomo Carbonari commerciante, Alessio Zaffini Per il Resto del Carlino, Dott. Marcello Garozzo medico estetico.

La Madrina dell’evento è Giorgia Righi mental coach e psicologa protagonista del film “Ancora volano le farfalle “ tratto dalla sua storia vera di vita ,ci sarà un momento di riflessione attraverso un’intervista anche con l’attore Massimo Fradelloni.

L’altra ospite è Claudia Elia cantante sedicenne emergente con una voce straordinaria.

Il team per Make-up e Parrucchieri è stato affidato a Specchio Delle Mie Brame di Pesaro,Estetica Armonia, Anastasia Bruni make-up artist.

La scenografia invece sarà realizzata da Flowers Art artificial, in collaborazione con l’esposizione di opere d’arte dell’artista Mara Pianosi dedicate a tutte le Donne del mondo un omaggio a questo concorso Internazionale.

Vorranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti e verranno omaggiate le vincitrici di bellissimi premi tra cui la Miss Grand Marche 2025 di una Smartbox offerta da Attualviaggi di Pesaro e un omaggio da parte di Gioielleria Petroni ,mentre la Miss Mascotte Marche verrà omaggiata da Estetica Armonia con il sorbetto corpo, riceveranno anche un omaggio floreale di Fiorista Latini, la seconda classificata Mascotte della fascia Crisci Group, le corone originali omaggio di Alice abbigliamento accessori Pesaro.

Un brindisi concluderà l’evento con una degustazione di vino della cantina vitivinicola Selvagrossa .

Ci attende una giornata piena di Bellezza da vivere insieme!!!

Si ringrazia inoltre: L.G. di Luca Guidi/ Pergolesi living&outdoor/ Fanluce/ Pesaro Ispezioni e Manutenzi/ Rossini TV/ Creazioni Monica Bomboniere. / Crisci Group.

