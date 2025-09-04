Gli ingegneri italiani si sfidano nelle acque doriche

Al via il Campionato Nazionale di Vela degli Ordini degli Ingegneri d’Italia. L’evento si terrà nel capoluogo regionale da domani al 7 settembre in concomitanza con la Festa del Mare

ANCONA – In uno scenario carico di bellezza, approda per la prima volta nel capoluogo marchigiano il Campionato Nazionale di Vela degli Ordini degli Ingegneri, un evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e inserito nell’ambito del 69° Congresso Nazionale della categoria che si aprirà il prossimo 12 ottobre ad Ancona.

Dal 5 al 7 settembre, 13 equipaggi al timone di imbarcazioni monotipo Platu25 provenienti da Ancona, Ascoli Piceno, Brescia, Livorno, Bolzano, Trieste, Catania, Torino, Trento, Cagliari, Rimini, Roma, Milano solcheranno le acque di Marina Dorica rendendo l’edizione 2025 – l’undicesima – la più partecipata di sempre con oltre 100 atleti da ogni parte dello Stivale, due i campi di gara. Dei 10 campionati svoltisi sino ad ora, Ancona se ne è aggiudicata 5.

“Il Campionato Nazionale di Vela si inserisce all’interno di un contesto che vede Ancona come capitale dell’ingegneria – ha spiegato Stefano Capannelli, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona . intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Ospiteremo, infatti, dal 12 al 16 ottobre il Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia e ci confronteremo su temi di stringente attualità come: il sisma, il porto, le infrastrutture, la sicurezza”.

“Sono passati 25 anni dall’ultima volta che la nostra città ha ospitato un congresso di categoria – ha ribadito Alberto Romagnoli, Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Saranno oltre mille gli ingegneri che saranno chiamati a raccolta in rappresentanza dei 260.000 colleghi italiani”.

Tornando all’ evento sportivo di rilevanza nazionale, l’ Ordine di Ancona è campione uscente dell’ultimo Campionato Nazionale di Vela svoltosi a Castiglione della Pescaia (GR). Quest’ anno la sfida sportiva sarà corredata anche da un seminario tecnico dove si presenterà il progetto dal titolo “Una vela per tutti: l’esperienza di un ingegnere nella sperimentazione della vela come sistema di inclusione sociale”. Tra i presenti: Maurizio Paulini (Presidente dell’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata), Alessandro Domogrossi, Direttore Marina Dorica, Stefano Capannelli, Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, Paolo Zoppi, Capo equipaggio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, Alberto Romagnoli, Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Carlo Mancini (Presidente Consorzio Ancona In vela).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati