giovedì, Settembre 4, 2025
Un cane finisce intrappolato in una recinzione precaria, recuperato dai Vigili del fuoco

TAVULLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in una zona impervia per il recupero di un cane, dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano udito i guaiti dell’animale.

Dopo una breve ricerca, il cane è stato individuato intrappolato in una recinzione precaria.

Liberato, è stato riportato sulla strada e riconsegnato al proprietario, rintracciato grazie ad un annuncio di smarrimento diffuso dalla popolazione locale.

 

