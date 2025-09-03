giovedì, Settembre 4, 2025
In fiamme a Pesaro la copertura di un capannone / VIDEO

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15 circa, nell’area industriale di Villa Fastiggi, per l’incendio che ha interessato parzialmente la copertura di un capannone.

La squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro, giunta sul posto con autobotte e autoscala, ha provveduto a spegnere le fiamme, a rimuovere le parti danneggiate ed a mettere in sicurezza la struttura.

Non si registrano persone coinvolte.

QUI SOTTO un video:

 

