Si aggira in piena notte a Serra San Quirico con una pistola, denunciato

L’uomo, in stato di alterazione etilica, custodiva nella borsa una pistola a gas di libera vendita, replica fedele di un’arma vera

SERRA SAN QUIRICO – Nella nottata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Fabriano hanno denunciato un 60enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento della gazzella dell’Arma è scattato intorno alla mezzanotte, quando al 112 è pervenuta la chiamato di un cittadino del luogo, allarmato dalla presenza in via Leopardi di un uomo che, con atteggiamento sospetto, brandiva una pistola.

I Carabinieri hanno quindi immediatamente rintracciato il soggetto segnalato che, seppur pacifico, è apparso in evidente stato di alterazione etilica e che ha inizialmente negato di avere con sé un’arma.

A seguito di una perquisizione personale, nella borsa a tracolla dell’uomo è stata rinvenuta una pistola a gas, di tipologia per la quale non è richiesto il porto d’armi (potenza inferiore a 7,5 Joule) ma di forma e caratteristiche esteriori perfettamente assimilabili ad un’arma vera. La pistola finta è stata quindi sequestrata e la persona controllata segnalata all’A.G. per urbiachezza.

Si precisa che il denunciato è da intendersi sottoposto ad indagini e pertanto presunto innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

