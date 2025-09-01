Riviera e Parco del Conero, Bilò: “Dialogo costruttivo per lo sviluppo con il ministro Pichetto Fratin”

ANCONA – “La difesa della costa della Riviera del Conero dal fenomeno dell’erosione è al centro dell’impegno di Forza Italia e della Giunta Acquaroli”. Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Mirko Bilò, candidato alle prossime elezioni regionali e primo firmatario di una mozione in Consiglio regionale per la richiesta di interventi urgenti di mitigazione del fenomeno dell’erosione costiera nella spiaggia San Michele-Sassi Neri a Sirolo.

“Oggi ho illustrato al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin l’impegno che ho profuso sul tema dell’erosione costiera che minaccia la falesia del Conero, un progetto pilota per tutto il territorio. La Regione Marche – ricorda Bilò – ha finanziato con 160mila euro il progetto dell’Università Politecnica delle Marche e dell’IRBIM CNR che ha portato all’individuazione di tre interventi per la difesa della costa: un ripascimento di materiale sedimentario, scogliere sommerse e dune posizionate nella parte più a monte a protezione della falesia. L’attuazione di questo progetto di protezione della costa di Sirolo – prosegue – partendo dal ripascimento con sacchi in geotessuto, andrebbe a costituire un laboratorio da estendere a tutti i tratti della costa marchigiana interessati dal fenomeno dell’erosione. Intervento inserito dall’assessorato all’Ambiente della Regione Marche nella piattaforma ReNDiS dell’Ispra per ottenere un finanziamento”.

“Con il Ministro – prosegue – si è parlato anche del Parco Regionale del Conero, e dell’opportunità di farne un parco nazionale, un tema a me carissimo, dato che ho anche ricoperto negli anni scorsi la carica di componente della giunta esecutiva del Direttivo del Consorzio dell’Ente Parco del Conero”. Bilò è in linea con la posizione del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, già Presidente del Parco del Conero, e dell’attuale Presidente Luigi Conte in quanto “rendere il Parco del Conero un parco nazionale va a valorizzare questo importante patrimonio ambientale, ma anche economico in quanto attrattore turistico”.

“Continuerò ad impegnarmi per difendere la costa della Riviera del Conero, un’area che riveste una grande importanza sia a livello ambientale che turistico. Difendere i territori di Numana e Sirolo dall’erosione costiera significa difendere la loro economia, strettamente legata alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche delle spiagge e della falesia; significa garantire la sicurezza delle popolazioni che vivono e lavorano in questi territori, ma anche garantire nuove opportunità di sviluppo con importanti ricadute occupazionali che interessano anche l’hinterland” conclude.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati