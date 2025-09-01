L’ITS Fabriano Academy presenta a Pesaro il nuovo corso biennale in E-Mobility

FABRIANO – L’ITS Fabriano Academy, scuola di alta formazione tecnologica post diploma, avvia a Pesaro il nuovo corso biennale E-Mobility, dedicato alla mobilità elettrica e alle energie rinnovabili. Il percorso sarà presentato ufficialmente in occasione di un Open Day giovedì 4 settembre, dalle ore 17:45, presso Augusto Gabellini Srl.

Il corso, gratuito e della durata di due anni, prevede 1.800 ore complessive di formazione: 1.000 ore di lezioni teoriche e attività di laboratorio e 800 ore di stage in azienda. L’obiettivo è formare figure tecniche in grado di operare lungo tutta la filiera energetica, dalla produzione da fonti rinnovabili (fotovoltaico ed eolico) alla gestione dei sistemi di accumulo, fino alla progettazione di motori e macchine elettriche per veicoli e imbarcazioni.

Le competenze sviluppate riguarderanno sia l’ambito industriale che quello legato alla mobilità sostenibile. Tra i principali profili professionali in uscita:

tecnico progettista di impianti elettrici e sistemi energetici;

tecnico della mobilità elettrica e delle infrastrutture di ricarica;

esperto di macchine e motori elettrici;

project manager in ambito energetico e industriale.

La scelta di Augusto Gabellini Srl come sede dell’Open Day intende sottolineare il legame tra la tradizione del settore automobilistico e le nuove competenze richieste dalla transizione energetica. Durante l’incontro, aperto a studenti, famiglie e imprese, saranno illustrati i contenuti del percorso formativo, le modalità di accesso e le opportunità professionali per i diplomati.

Open Day E-Mobility

Giovedì 4 settembre 2025 – ore 17:45

Augusto Gabellini Srl – Strada Romagna 119, Pesaro

Maggiori informazioni: www.itsfabriano.it

