Il maresciallo capo Mauro D’Amore lascia il comando della Stazione Carabinieri di Agugliano per assumere il comando a Monte San Vito 

MONTE SAN VITO – Il Maresciallo Capo Mauro D’AMORE, dopo sette anni e mezzo, lascia il comando della Stazione di Agugliano per assumere l’incarico di Comandante della Stazione di Monte San Vito.

Siciliano, classe 1973, sposato, con due figli, dopo il servizio militare prestato in Marina, il Mar. Ca. D’AMORE si è arruolato nell’Arma alla Scuola Allievi di Roma nel 1998 e, dopo un breve periodo trascorso come Carabiniere alle Stazioni di Montemarciano (AN) e Furnari (ME), ha vinto il concorso per Marescialli.

Da Maresciallo, dopo il corso annuale a Velletri, è stato destinato, quale addetto, alle Stazioni di Furnari (ME), San Pier Niceto (ME) e Monte San Vito (AN), per poi assumere, nell’aprile del 2018, il Comando della Stazione di Agugliano, dove si è fatto apprezzare per l’importante contributo professionale e i brillanti risultati raggiunti dal punto di vista operativo.

I Sindaci di Agugliano e Polverigi, comuni ricompresi nella giurisdizione della Stazione di Agugliano, hanno salutato il Sottufficiale esprimendo parole di gratitudine per il grande lavoro svolto, dal punto di vista preventivo che repressivo, e per la straordinaria capacità, dimostrata in tante occasioni, di capire le istanze e i bisogni della cittadinanza, rendendo tangibile la vicinanza dell’Arma alla popolazione del suo territorio di competenza.

Al Maresciallo Capo D’AMORE e alla sua famiglia vanno i più sinceri auguri di buon lavoro nel nuovo incarico da parte del Comandante Provinciale Carabinieri di Ancona e del Comandante della Compagnia di Osimo.

