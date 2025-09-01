Chiaravalle Domani: “Partecipazione e trasparenza sul progetto di recupero dell’area del Consorzio agrario” 

CHIARAVALLE – Da Chiaravalle Domani riceviamo: “L’Amministrazione comunale e i consiglieri di maggioranza intendono ribadire con forza che la partecipazione e il confronto con la cittadinanza sono elementi fondamentali del nostro operato. Proprio per questo, già da tempo avevamo programmato, e annunciato pubblicamente, un incontro con la popolazione che si terrà ai primi di ottobre, finalizzato a illustrare nei dettagli il progetto di recupero dell’area Consorzio Agrario.

“Sarà un’occasione aperta a tutti, in cui verranno spiegati i passaggi che hanno portato all’elaborazione del piano, a partire dagli strumenti urbanistici già vigenti, fino agli obblighi di interesse pubblico – come la riqualificazione della torre dell’acquedotto e la creazione di nuove aree verdi e parcheggi – che qualificano questo intervento come un’opportunità storica per Chiaravalle. Sarà inoltre un momento di ascolto, utile per raccogliere osservazioni, critiche e proposte.

“Per questo motivo, la petizione lanciata in questi giorni appare del tutto strumentale e priva di fondamento. I promotori sanno bene che l’Amministrazione aveva già previsto un’assemblea pubblica, eppure fingono che tale percorso non esista. Si tratta, nei fatti, di un’operazione di puro protagonismo, un tentativo di alimentare polemiche inutili e di mettere fumo negli occhi ai cittadini, dipingendo una realtà che non corrisponde ai fatti.

“L’accusa di scarsa trasparenza non regge: il progetto è stato discusso nelle sedi istituzionali competenti, reso pubblico con comunicati ufficiali e seguirà, come prevede la legge, l’iter della convenzione urbanistica prima del rilascio del permesso di costruire. Nulla è stato deciso “nelle stanze chiuse”, ma al contrario sempre all’interno delle regole e con atti pubblici.

“L’invito che rivolgiamo alla cittadinanza è quindi quello di non lasciarsi ingannare da chi cerca soltanto visibilità personale e di partecipare invece all’assemblea di ottobre, che sarà il vero momento di confronto democratico e di approfondimento.

“Noi crediamo nella partecipazione seria, informata e rispettosa delle istituzioni, non nelle scorciatoie della mitomania o delle polemiche sterili. Lavoriamo, come sempre, nell’interesse di Chiaravalle e dei suoi cittadini”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati