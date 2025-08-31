Matteo Fabbroni: “Dispiace che venga strumentalizzato il lavoro dei volontari per fare propaganda politica”

di MATTEO FABBRONI*

FANO – Come presidente del consiglio di quartiere di Sant’Orso, mi sento lusingato che le nostre iniziative abbiano suscitato tanto interesse, vuol dire che il nostro lavoro sta raccogliendo attenzione, ma altresì mi rammarica che la serata organizzata per dare lustro alla zona del campetto da basket appena risistemato, sia stata vista come un momento di non inclusività, perché il nostro intento era tutt’altro!

La festa di venerdì 5 settembre non è a numero chiuso, la prenotazione è richiesta solo a fini organizzativi per non sprecare cibo. Non è stato detto no a nessuno, e mai capiterà. Inoltre chi decide di non venire a cena potrà tranquillamente godersi la serata venendo più tardi, e godendosi la soft music fino a mezzanotte. Non sarà una “serata alla Mikonos”, frase per altro mai detta da nessuno, poiché nel post instagram ci si riferiva al tramonto (essendo appunto una cena al tramonto) ma ci sarà musica di sottofondo mentre si chiacchiera, ride e scherza. Una serata distensiva, per allietare il quartiere.

Concludendo, siamo poi d’accordo che bella storia è stata una bella iniziativa, e infatti la porteremo avanti, è già stato convocato un consiglio in data 28.08.25 (quindi prima delle dichiarazioni del segretario) per iniziare l’organizzazione dell’evento di halloween.

Insomma, resta parecchio rammarico nel vedere che il lavoro del nostro consiglio, formato da volontari che ogni giorno, a titolo gratuito, sottraggono tempo ed energie a se stessi e alle proprie famiglie per cercare di impegnarsi per il proprio quartiere, venga strumentalizzato per mera propaganda politica.

*Presidente del Consiglio di quartiere di Sant’Orso – Fano

