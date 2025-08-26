Pannelli fotovoltaici in fiamme sul tetto di un’abitazione / VIDEO

ACQUALAGNA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le 10, in via dell’Artigianato per un incendio che ha interessato i pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un’abitazione.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco con 8 automezzi giunti da vari distaccamenti della provincia. Sul posto anche il Nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) del Comando di Ancona per garantire la massima sicurezza nelle operazioni.

