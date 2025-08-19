Successo a Mondolfo per la presentazione del libro “Persone ordinarie… ma fuori dal comune”

MONDOLFO – Grande successo a Mondolfo per l’appuntamento culturale proposto dalla locale sede dell’Archeoclub d’Italia per l’81° anniversario della Liberazione nella Seconda Guerra Mondiale. “Persone ordinarie… ma fuori dal Comune” è il libro curato da Sergio Anniballi presentato al Parco della Rimembranza, di fronte ad un foltissimo pubblico particolarmente interessato alle oltre 40 vite di concittadini, narrate attraverso la penna di ben 10 fra autrici e autori, dove ognuno ha evidenziato le peculiarità dei narrati, persone ordinarie ma fuori dal comune, vissute fra Mondolfo e Marotta nel corso del ‘900.

Un lavoro corale dove decine e decine di persone hanno fornito notizie, foto, racconti e aneddoti, trascritti poi per la cura del socio Archeoclub Sergio Anniballi che vari lavori vanta nella sua biblioteca, sempre di grande successo.

E così per la penna, tra gli altri, di Alessandro Berluti, Daniele Ceccarelli, Susanna Longarini, Elvio Massi, Sauro Olivieri, Claudio Paolinelli, Maria Raffaella Sbrollini, Gaetano Vergari ed anche di Vladimiro Riga – il mondolfese che da emigrato in Venezuela divenne un protagonista della boxe mondiale – si sono ricostruite vicende di coloro che hanno “fatto la storia” giorno per giorno del comune rivierasco.

La serata ha visto anche un gran numero di visite alla mostra “Mondolfo liberata” in corso al Cinema Adriatico di Mondolfo sino al 31 agosto 2025.

