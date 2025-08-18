martedì, Agosto 19, 2025
Ultimo:
CRONACAIN PRIMO PIANOPESARO & provincia

Cade in casa, soccorsa dai Vigili del fuoco con l’autoscala e portata in ospedale

www.laltrogiornale.it

MONTELABBATE – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti a Montelabbate per prestare assistenza ad una persona caduta all’interno della propria abitazione, riportando la frattura di un arto inferiore.

A causa dell’impossibilità di effettuare il trasporto al piano terra con le consuete modalità, la squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro ha utilizzato l’autoscala, dotata di un’apposita barella fissata al cestello, per consentire l’evacuazione in sicurezza.

La persona è stata quindi affidata al personale sanitario del 118 per il trasferimento in ospedale.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it