Al Rossini Opera Festival per Zelmira scelte arbitrarie discendenti da presunte culture

di FRANCESCA BRUGNETTINI

PESARO – Zelmira, in scena all’ Auditorium Scavolini di Pesaro, apre la 46 esima edizione del Rossini Opera Festival. Nella bella partitura di Rossini, Zelmira è “un tripudio belcantistico di melodie liricamente intense, virtuosismo e grandi e potenti numeri di insieme.

In generale la struttura dell’opera è aderente alla tradizione musicale e alle forme poetiche tipicamente italiane…” Zelmira viene rappresentata per la prima volta a Napoli fra il 1815 e 1822, poi verrà replicata a Vienna, Londra e Parigi. Tra i documenti più significativi ed intelligenti, per la prima di Napoli, vi è la recensione di un anonimo musicista francese che assistette alla prova generale: “Rossini prosegue la sua carriera in linea verticale, capace di chiudere la bocca a quegli invidiosi che profetizzano sempre la sua imminente caduta. Ho appena terminato di assistere alla prova generale della sua nuova opera (Zelmira) che personalmente considero un capolavoro. Al suo interno tutto è delizioso e ogni cosa sembra accuratamente rifinita …”

Invece, la Zelmira, all’Auditorium Scavolini, del regista Calixto Bieito è stata allestita in chiave moderna, il regista ha voluto proporre al pubblico uno spettacolo attualizzato, ai giorni nostri, nei costumi e modi. E, il pubblico lo ha “premiato” con sonori fischi.

Tuttavia, ha meritato plauso assoluto, la protagonista, il soprano Anastasia Bartoli, non per nulla, figlia della grandissima Cecilia Gasdia. Detto della Bartoli non si può non dire che sono state fatte scelte arbitrarie, discendenti da presunte culture contemporanee. Scelte più per stupire, che per leggere nella musica e libretto immancabili doveri per scene e costumi. Quanto affermato lo si può dimostrare dove, per la Scena Terza, del Primo Atto, Rossini e il librettista Andrea Leone Tottola scrivono così: “ Gran sala sotterranea; robuste colonne ne sostengono la volta. Veggonsi magnifiche urne e maestosi mausolei innalzati alla ceneri ‘de Sovrani di Lesbo. Vi si scende per ampia scala di marmo. Alcune lampade accese, e qualche raggio di diurna luce, che penetra appena da un forame superiore, danno debol lume a questo augusto luogo sepolcrale”.

Tuttavia, il regista, il costumista e scenografo hanno meritato fischi, dei quali sopra. Fischi dovuti, fra molto altro, a personaggi come un prete con il pannolone e capelli verdi, un grosso angelone con ali così grandi e brutte, il protagonista in divisa militare verde, la protagonista con grossi scarponi e calzoni dalle grandi tasche sulle cosce, e un palestrato nudo da fare pena! E poi, colonne portate in mano e appoggiate su una pedana. Ma, per dire quanto meriti “il tutto” si dovrebbe scrivere male di tutto! O quasi …

Infine, sarà bene dedicare ai lettori una breve trama dell’opera. “Vi si narra delle vicende della principessa Zelmira, accusata ingiustamente della morte del padre e del marito. La vicenda si svolge a Mitilene, sull’isola di Lesbo, dove Zelmira, figlia del re Polidoro, è promessa sposa al principe troiano Ilo”. Dopo questa breve trama è necessario suggerire al lettore di valutare la discesa, voluta dal regista e complici, di personaggi e scene dall’Antica Grecia al Prete con il pannolone e la protagonista con i suoi grossi scarponi.

Come detto, del grande merito della protagonista, non si può tacere della grande prova data dall’orchestra e dal coro. Poi, si deve concludere dicendo dell’Auditorio Scavolini: poltroncine così piccole da fare un po’ di male – mi scuso – ai sederi di signore, signori e ragazzi e ragazze.

