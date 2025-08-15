Lunedì a  Chiaravalle un viaggio musicale con Rino Bartera e Romualdo Cappelletti

CHIARAVALLE – Lunedì sera, a Chiaravalle, è previsto un viaggio musicale nel Medioevo e nel Rinascimento tra sacro e profano, tra danze, saltarelli, canti religiosi, frottole, canzoni di guerra e d’amore, ponendo l’attenzione alle melodie e alla lettura dei testi, con dedicati arrangiamenti di flauti e guitarlele.

Suonatori e narratori Rino Bartera (guitarlele) e Romualdo Cappelletti (flauti popolari).

