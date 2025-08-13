giovedì, Agosto 14, 2025
Rimossi questa mattina elementi pericolanti da un palazzo

OSIMO – I Vigili del fuoco, con la squadra di Osimo e l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla sede centrale, sono intervenuti in via Ugo Foscolo alle ore 10 per la rimozione di elementi pericolanti da un palazzo.
L’area sottostante è stata preventivamente delimitata e messa in sicurezza al fine di garantire l’incolumità delle persone.
Sul posto è intervenuto anche un tecnico del Comune di Osimo.
Nessuna persona è rimasta coinvolta.

 

