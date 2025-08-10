domenica, Agosto 10, 2025
Colta da malore al Passetto, soccorsa e portata in ospedale / VIDEO

ANCONA – I Sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 20 al Passetto per prestare soccorso ad una persona colta da malore.

Dopo essere stata sedata, è stata trasportata con il gommone dei Vigili del fuoco al porto di Ancona, assistita dal medico del 118.

Qui ad attenderla c’era un’ambulanza per il trasferimento in ospedale.

