Nella giornata del Patrono a San Lorenzo in Campo saranno consegnate le Benemerenze civiche

SAN LORENZO IN CAMPO – Una giornata per celebrare la laurentinità, per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. In occasione della festa del patrono San Lorenzo Martire, domenica 10 agosto alle 20.30 nella suggestiva cornice del Sagrato della Basilica, è in programma la cerimonia di consegna delle Benemerenze civiche, giunta alla decima edizione.

A seguire, alle 21.15, la Basilica ospiterà la dodicesima edizione del Concerto del Patrono, con il Concerto inaugurale del restauro dell’Organo Giustozzi della Basilica.

Un evento voluto e promosso dall’amministrazione Dellonti, giunto quest’anno al ragguardevole traguardo delle 10 edizioni, che di anno in anno è diventato sempre più sentito e partecipato. Una vera giornata di festa per l’intera comunità, un’occasione per rafforzare l’orgoglio di essere laurentini.

«È una giornata speciale – sottolinea il sindaco Davide Dellonti – in cui si respira un’atmosfera unica, intensa, ricca di emozioni. Un’opportunità per rendere omaggio a chi, attraverso il proprio impegno e le proprie attività, contribuisce a valorizzare il nome di San Lorenzo e a promuovere la crescita del nostro paese. È un momento significativo, a cui teniamo molto, perché rappresenta un’occasione per rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità e riscoprire il valore dell’identità laurentina. Un sentito ringraziamento va alla commissione per il prezioso lavoro svolto, per i pareri espressi e per l’attenta valutazione delle proposte.»

Quest’anno le benemerenze saranno tutte “al plurale”: saranno premiati una associazione locale e un gruppo di cittadini.

Il Consiglio Comunale, con ammirazione, riconoscenza ed orgoglio, concede la Benemerenza Civica “LAURENTINO DELL’ANNO” X edizione – Ambito Volontariato e Salute ad AVIS – Associazione volontari italiani del sangue – Sede Comunale di San Lorenzo in Campo (PU) con la seguente motivazione:

Nel corso del corrente anno celebra il 50° anniversario dalla sua fondazione. E’ unanimemente riconosciuto il prezioso contributo che l’associazione ha offerto in questi cinque decenni alla salute pubblica, al sostegno del sistema sanitario, alla promozione della cultura del dono e della solidarietà. L’instancabile impegno dei volontari, con generosità e senso civico, hanno reso possibile un’attività continuativa di raccolta di sangue, sensibilizzazione e formazione, contribuendo a salvare vite e a rafforzare il senso di comunità. L’operato dell’Avis di San Lorenzo in Campo rappresenta un esempio virtuoso di impegno sociale, coerenza ai valori costituzionali e dedizione al bene comune. Con i più sinceri e sentiti sentimenti di stima e apprezzamento all’associazione, a tutti i presidenti e volontari, del passato e del presente, riconoscendole un ruolo fondamentale nella nostra storia e tessuto sociale.

Attestato di Benemerenza inoltre ad un gruppo spontaneo di cittadini, di recente costituzione, i “CAMMINATORI DISPERATI”, con la seguente motivazione:

Grazie all’impegno di Andrea Simonetti, Simona Bossi e Luigi Gregorini si è creato un gruppo spontaneo di cittadini che mira al miglioramento della salute e del benessere psicofisico, incentivando uno stile di vita attivo attraverso camminate naturalistiche e paesaggistiche regolari ed accessibili ad ogni tipologia di utenza. Il gruppo contribuisce a promuovere la socializzazione, le occasioni di incontro e condivisione fra persone di ogni età e provenienza, rafforzando il senso di appartenenza e coesione sociale. Costituiscono capisaldi delle loro attività la valorizzazione del territorio, la riscoperta di luoghi, paesaggi e percorsi spesso dimenticati, la tutela e conoscenza del patrimonio locale culturale, architettonico, gastronomico e naturalistico.

Per la festa del Patrono e per il tradizionale Concerto del 10 Agosto, giornata di San Lorenzo, giunto alla sua 12^ edizione, quest’anno si avrà un momento storico ed importante per la nostra comunità, il concerto inaugurale del restauro dell’Organo Giustozzi, custodito all’interno della Basilica – Abbazia Benedettina. L’evento è organizzato dalla Parrocchia dei SS. Biagio e Martino in San Lorenzo in Campo e dall’Amministrazione Comunale – Assessorato a Cultura e Turismo. Il concerto si svolgerà il giorno domenica 10 agosto 2025, ore 21:15, al termine della Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Civiche, che avverrà a partire dalle 20:30 sul Sagrato.

A far nuovamente risuonare la musica e le armonie dell’organo Giustozzi della Basilica, sarà il M* organista Stefano Baldelli, con la partecipazione del Coro Jubilate di San Lorenzo in Campo diretto da Olinto Petrucci. In programma brani di Bach, Couperin, Petrali, Boellman, Mozart, Gretchaninov, Saint Saens, Geraci.

Un viaggio musicale fra arte, fede e storia vi aspetta. Celebriamo il ritorno alla voce dell’organo restaurato.

