Ritrovata in un casolare una donna scomparsa dalla sua abitazione

FABRIANO – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 6 nella frazione di Argignano, su segnalazione dei Carabinieri, per la ricerca di una persona scomparsa.

La squadra VVF di Fabriano ha avviato le operazioni di ricerca in collaborazione con le forze dell’ordine. Alle ore 8:15 la donna è stata ritrovata in stato confusionale all’interno di un casolare situato non lontano dalla sua abitazione.

Sul posto è successivamente intervenuto il personale del 118 per gli accertamenti sanitari del caso.

