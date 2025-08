Romualdo Rondina insignito della Croce al Merito del Credito Cooperativo

La cerimonia di consegna è avvenuta al Teatro alla Scala: omaggio a una carriera lunga oltre 30 anni al servizio dello sviluppo del territorio

FANO – Croce al Merito del Credito Cooperativo per Romualdo Rondina, presidente uscente di BCC Fano. La cerimonia di consegna del riconoscimento, indubbiamente il più alto e prestigioso del circuito del Credito Cooperativo, si è svolta lo scorso 18 luglio nella cornice del Teatro alla Scala di Milano in occasione dell’Assemblea nazionale di Federcasse 2025.

Un tributo che celebra oltre trent’anni di impegno e visione in cui Romualdo Rondina ha rappresentato un punto di riferimento per il credito cooperativo, non solo marchigiano ma nazionale, distinguendosi per competenze tecniche, leadership umana e profondo radicamento nel tessuto locale. Accanto a lui, nel momento del conferimento, erano presenti il neo-presidente Claudio Benvenuti, il direttore generale Giacomo Falcioni, numerosi consiglieri e i vertici della Federazione Marchigiana delle BCC, a testimonianza del segno indelebile lasciato da Rondina nella storia della Banca. Presenti anche la moglie, i figli e diversi nipoti.

La carriera di Romualdo Rondina nel Credito Cooperativo ha inizio nel 1979 come Presidente del Collegio Sindacale di BCC Fano. Da allora, un percorso ininterrotto di crescita e responsabilità, che lo porta alla vicepresidenza nel 1992 e alla presidenza l’anno successivo. Un ruolo ricoperto per oltre trent’anni, accompagnando la BCC in una trasformazione profonda, capace di coniugare innovazione bancaria, mutualità e sostegno concreto al territorio.

Sotto la sua guida, la banca è cresciuta con equilibrio radicandosi ulteriormente nella comunità fanese, ampliando la propria presenza anche a Senigallia e consolidandosi come realtà concreta e attenta alla persona. Nella motivazione ufficiale è stato scritto che “Ha saputo interpretare il valore del Credito Cooperativo come strumento di sviluppo per la comunità locale puntando su relazioni forti, responsabilità sociale e visione di lungo periodo”.

Ma il contributo di Rondina va ben oltre la sua banca. Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di primo piano nel sistema cooperativo: dal Collegio Sindacale della Federazione Marchigiana delle BCC a ruoli chiave in ICCREA Holding, ICCREA Banca, BCC Leasing, BCC Gestione Crediti, Federcasse e molte altre realtà del sistema, portando competenza e affidabilità nei ruoli più delicati. «Romualdo Rondina è stato un uomo del fare, della relazione, del dialogo con il territorio – ha evidenziato il presidente BCC Fano Claudio Benvenuti -. Il suo approccio, rigoroso ma sempre aperto al confronto, ha lasciato un’impronta umana oltre che professionale. Per questo, la Croce al Merito del Credito Cooperativo rappresenta non solo un riconoscimento formale, ma anche un abbraccio corale da parte dell’intero sistema che ha contribuito a costruire e rafforzare». BCC Fano guarda ora al futuro con una nuova guida, ma con la consapevolezza di poter contare su una solida eredità fatta di principi, visione e radici ben piantate nella realtà.

