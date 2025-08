Francesco Toscano in tour nelle Marche per sostenere Claudio Bolletta

ANCONA – Francesco Toscano in tour nei territori per sostenere Claudio Bolletta ‘basta Europa basta Ursula!’. Siamo per le Marche delle identità e dei territori”.

Iniziativa con Francesco Toscano, presidente nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare a sostegno di Claudio Bolletta Presidente, alle ore 18, a San Benedetto del Tronto. Il partito di Marco Rizzo presenta le liste nel Piceno

“Von Der Leyen è capitolata davanti a Trump. Un vero e proprio disastro. Che diavolo ci stiamo a fare in questa Europa? Bisogna uscirne. 600 miliardi per le armi, tolti a scuola ed assistenza, e votati, a braccetto, dal PD di Ricci e dai flagelli d’Italia d’Acquaroli, uniti nel nome di Ursula.750 miliardi per il gas americano a prezzi triplicati, con conseguenze drastiche per il tessuto produttivo marchigiano. Anche qui, grazie al partito trasversale degli Ursula Boys.

“Noi diciamo ‘basta Europa basta Ursula!’. Per le Marche delle identità e dei territori”.

Lo ha affermato Francesco Toscano, Presidente nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare che sabato 9 agosto sarà al circolo Mare Bunazz, Viale dei Tigli 1, per ” Sovranità e Pace. Le Marche contro l’ Eurofollia”. Si discuterà di come” proteggere i territori dalle prepotenze di Bruxelles”-spiegano gli organizzatori. Nell’ occasione sarà presentato il quartetto di candidati alle prossime regionali, alla circoscrizione di Ascoli Piceno, per la lista DSP con Marco Rizzo per le Marche con Claudio Bolletta Presidente. Tra i presenti la coordinatrice regionale del partito di Rizzo Marianella Fioravanti, il coordinatore provinciale e storico Luciano Bruni, noto intellettuale presente nella rosa dei candidati. Altre tappe del tour marchigiano di Toscano sono previste a Porto San Giorgio e in altre aree del Fermano, nel prossimo weekend.

