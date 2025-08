Al via i lavori di ammodernamento della Pedemontana Sud / FOTO

Guido Castelli: “Un sogno atteso da 50 anni diventa realtà”. E poi la Zes per Marche e Umbria

CESSAPALOMBO – “Oggi è una giornata storica: la ricostruzione è anche infrastrutturale e con l’avvio della Pedemontana Sud, nel tratto di 1,7 km della strada statale 502-78 nel comune di maceratese di Cessapalombo, compiamo un passo decisivo”, ha dichiarato il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, in occasione dell’apertura del cantiere alla presenza anche del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Tutto nasce anni fa in Cabina di Coordinamento, quando portammo avanti una battaglia per utilizzare i fondi del programma Next Appennino anche per le strade, riuscendo così ad avviare il programma RiViTA che da Fabriano all’Aquila, passando per Spoleto e Rieti, ricuce l’Appennino fino a riconnetterlo con le Marche. Da un’intuizione del Presidente della Regione Francesco Acquaroli siamo oggi qui a celebrare l’inizio di una storia attesa da 50 anni. Quest’opera cambierà la viabilità come già accaduto con il collegamento Foligno-Civitanova, consentendo tempi di percorrenza commercialmente competitivi tra Fabriano e Ascoli Piceno. Il nostro entroterra, vitale ma segnato dallo spopolamento, ha bisogno di essere interconnesso: investire in infrastrutture significa investire nelle persone e nelle comunità”.

Aggiunge il commissario Guido Castelli: “E’ una giornata storica anche perché il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’istituzione della Zona Economica Speciale per Marche e Umbria: una decisione che rafforza la prospettiva di sviluppo per i nostri territori, accompagnando gli investimenti infrastrutturali con strumenti concreti per attrarre imprese e creare lavoro. Per anni abbiamo visto come questo strumento abbia dato impulso all’economia abruzzese. Ora anche le nostre imprese potranno beneficiare di un vantaggio competitivo che colma la disparità e apre nuove prospettive di crescita. È il segno concreto che il Governo guarda alle Marche con attenzione e visione. Da qui riparte una nuova stagione di fiducia e sviluppo per il nostro territorio. Ringrazio il Presidente Meloni per le belle parole spese per la nostra gente e per il nostro territorio, e per il lavoro che sta portando avanti con il Governo”.

La Pedemontana Sud. I lavori di ammodernamento dell’itinerario Belforte del Chienti (MC) – Mozzano (AP), costituiranno la “Pedemontana Sud delle Marche”. Il primo intervento riguarda 1,7 chilometri della strada statale 502-78, nel comune di Cessapalombo.

All’iniziativa erano presenti la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, il Presidente di Anas Giuseppe Pecoraro, il Soggetto attuatore del piano di ripristino della viabilità post sisma Fulvio Maria Soccodato e il sindaco di Cessapalombo Giuseppina Feliciotti.

“L’avvio dei lavori per la Pedemontana Sud è un momento storico: un’infrastruttura attesa da oltre cinquant’anni, che per le nostre comunità ha sempre rappresentato un sogno e oggi diventa realtà. Grazie all’impegno congiunto del Governo, della Regione e della struttura commissariale possiamo guardare a un futuro di sviluppo e nuove opportunità per le aree interne”, ha commentato Giuseppina Feliciotti, sindaca di Cessapalombo, esprimendo “sincera gratitudine per l’attenzione riservata a questo territorio e per l’importanza strategica di quest’opera. Un ringraziamento particolare al Commissario Guido Castelli, che con la sua costante presenza e la profonda conoscenza delle problematiche locali è per noi amministratori un punto di riferimento fondamentale”.

