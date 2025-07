Tre serate di divertimento intelligente nel Parco Gianni Ravera di Chiaravalle

CHIARAVALLE – È in arrivo a Chiaravalle, presso il Nuovo Campo Boario – Parco Gianni Ravera, il Boario Summer Stage, promosso dall’Amministrazione Comunale.

Si inizia sabato 2 agosto alle ore 21 con un concerto in omaggio ai Beatles dei FuoriStrada: quattro musicisti di talento a cui si unisce la splendida voce di Fabrizia Perini. La serata poggia sulla collaborazione con il festival BeatleSenigallia, giunto alla 7ª edizione, con 36 eventi in 21 città per 65 giorni di mostre, rappresentazioni e spettacoli. A fare da apripista, alcuni giovanissimi allievi dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, coinvolti nel progetto Beatles at School.

La sera successiva (domenica 3 agosto), sempre alle ore 21, sarà la volta dell’attrice Romina Antonelli in “Mortorio. Rito tragicomico per passare la notte”: il monologo mette in scena la figura di una giullare contemporanea, tra aneddoti di vita vissuta, ambizioni sociali e numeri di abilità, alla ricerca di memorie tragicomiche recuperate da funerali, avvelenamenti e paure infantili, per riderne insieme e trasformarle in allegria condivisa.

In chiusura di rassegna, mercoledì 27 agosto, potremo ridere e sorridere di noi stessi, delle nostre fobie, del traffico, del lavoro (che non c’è), dei rapporti familiari con “Boris?!… A chi??”, basato sui monologhi di autori come Mattia Torre, Massimiliano Bruno e altri, noti anche per le interpretazioni che ne hanno fatto Valerio Aprea, Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea e Virginia Raffaele. Li ascolteremo attraverso le voci del regista Mauro D’Ignazio e di alcuni attori del nostro territorio.

“In questi ultimi anni – afferma il Sindaco di Chiaravalle Cristina Amicucci – il Parco Ravera ha visto un rilancio in termini sia di utilizzi quotidiani sia di eventi speciali, fino a diventare la location di quasi tutte le iniziative estive di quest’anno”. “Tra di esse – aggiunge l’Assessore Francesco Favi – è un piacere promuovere queste tre serate all’insegna del divertimento intelligente, della musica come cassa di risonanza emozionale, delle parole che lasciano un segno indelebile nella mente e nel cuore”.

L’ingresso è gratuito, la partecipazione graditissima.

