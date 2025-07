Spento su un tetto l’isolante coinvolto dalle fiamme

FANO – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:45, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ercole Storti per un incendio che ha interessato parte della copertura di un condominio.

La squadra di Fano, supportata da un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla sede centrale di Pesaro, ha provveduto allo smontaggio dei pannelli solari e delle tegole, al fine di raggiungere e spegnere l’isolante coinvolto dalle fiamme, per una superficie complessiva di circa 50 metri quadrati.

Non si sono registrati danni strutturali. I residenti, evacuati in via precauzionale, sono potuti rientrare nei propri appartamenti al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Per consentire l’intervento in piena sicurezza, la strada adiacente è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

