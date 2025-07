Sabato sera a Fano il meglio di Gabriele Cirilli

FANO – Anche quest’anno l’estate si tinge di allegria con Gabriele Cirilli, pronto a conquistare il pubblico con il suo travolgente spettacolo “Il meglio di Gabriele Cirilli”, in collaborazione con MA.GA.MAT. Srl e prodotto e distribuito da VENTIDIECI. Lo spettacolo è in programma sabato 2 agosto alle ore 21,15 presso la Rocca Malatestiana.

Tra le tappe imperdibili di quest’anno c’è Fano, dove l’attore si esibirà sabato 2 agosto presso la Rocca Malatestiana. Un’occasione speciale per vivere una serata ricca di comicità, emozioni e puro intrattenimento.

Lo spettacolo è un viaggio esilarante nel mondo di Cirilli, che porta in scena il meglio del suo repertorio: monologhi indimenticabili, sketch cult, racconti autobiografici, momenti di improvvisazione e canzoni interpretate con talento e ironia. Un mix perfetto di teatro comico, cabaret e varietà, capace di far ridere ma anche riflettere, con quella leggerezza profonda che è ormai la cifra stilistica dell’artista.

“Ho voluto raccogliere il meglio di questi anni – racconta Cirilli –. È un modo per ringraziare il pubblico che mi segue da sempre e per regalare un momento di spensieratezza in cui ridere insieme e ritrovarsi, perché il teatro, alla fine, è questo: un incontro, una festa”.

Ad arricchire ulteriormente la serata i NameLess, giovane band emergente di Pesaro, che accompagnerà lo spettacolo con la propria energia musicale. Il frontman del gruppo – Lorenzo Schiesaro – è un ex allievo de La Factory di Cirilli, la scuola di alta formazione professionale fondata dall’attore, oggi diventata un punto di riferimento per i giovani talenti del mondo dello spettacolo.

Lo spettacolo rientra nell’ambito della stagione estiva alla Rocca Malatestiana, diretta da Massimo Puliani, organizzata da RTI Fano Rocca Malatestiana (Opera Onlus, Nuovi Orizzonti, Coop Culture) con il sostegno del Comune di Fano, Assessorato alla Cultura, Regione Marche e Schnell Spa.

INFO / Lo spettacolo inizierà alle ore 21,15. Per i biglietti: prevendita presso Botteghino del Teatro della Fortuna di Fano e in vendita nei circuiti online su LiveTicket al link: http://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=587322 – Tel. 0721.800750

BIOGRAFIA di GABRIELE CIRILLI / Gabriele Cirilli ha avuto la fortuna di imparare il mestiere dai più grandi artisti del mondo del teatro e del cinema Italiano, con determinazione e umiltà. Inizia la sua formazione al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti.

Da qui mille collaborazioni in teatro, in cinema e nella fiction che richiedono le sue doti di attore (non solo comico), con grandi artisti, nomi prestigiosi, pietre miliari: Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Lina Sastri, Michele Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi, ma anche tante giovani promesse.

Scrive insieme ad autori storici come Vincenzo Cerami e ha la fortuna di lavorare con premi Oscar come Nicola Piovani.

Le regie dei suoi spettacoli viaggiano tra nomi come Ugo Gregoretti, Antonio Calenda e Pietro Garinei, che gli apre le porte del Sistina di Roma, tempio della commedia musicale. Da qui i suoi spettacoli prendono il via girando tutta l’Italia in un consenso di applausi e di critica.

Gabriele è nato in teatro ed è un artista innamorato del suo mestiere e soprattutto del contatto col pubblico, che solo il teatro sa regalare. Quelle emozioni vere che si danno e si ricevono all’istante, senza la frapposizione della quarta parete e soprattutto senza una telecamera che per forza di cose rende tutto un po’ finto.

Storica oramai la sua ‘simbiosi’ con Carlo Conti iniziata che va avanti da più di due decenni, avendo partecipato in veste di ospite a tante trasmissioni di successo condotte dal presentatore fiorentino come ‘Miss Italia’, ‘I Raccomandati’, ‘I Migliori Anni’, ‘Lo Zecchino d’Oro’, due edizioni del Festival di Sanremo (in una come monologhista, nella seconda insieme a due grandi amici come Flavio Insinna ed Enrico Brignano) e ovviamente ‘Tale e Quale Show’.

Sempre il 2 agosto alle ore 18 presso il Salone delle Esposizioni della Rocca Malatestiana verrà inaugurata la mostra d’arte di SABINE ALEXANDRA LINDNER “Istanti di donne – Realtà tra sogni, memoria e luce”. Organizzata dall’Associazione “Il Piccolo Grande Alessandro” ,in collaborazione con RTI Fano Rocca Malatestiana.

Saranno presenti: l’artista, Sabine Alexandra Lindner; Cecilia Casadei, che ha curato la presentazione critica; Giorgia Marcelli, Presidente dell’Associazione “”Il Piccolo Grande Alessandro”. E il direttore artistico della Rocca M., Massimo Puliani.

