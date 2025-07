Inaugurato il Monte Catria Fun Village, un parco unico in Europa

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè: “Ottimo lavoro di squadra. Complimenti!”

FRONTONE – Monte Catria Fun Village è un Parco unico in Europa, nel cuore delle Marche, con giochi e attrazioni tutti assieme in un unico luogo. E’ l’”Altra Montagna” che non t’aspetti, da vivere tutto l’anno immersi nell’incantevole cornice dell’Appennino Umbro-Marchigiano.

Un armonioso connubio tra natura e accoglienza, in una cornice di rara bellezza. Un’offerta pensata per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, che saprà stimolare e appagare tutti i sensi.

Bambini, sportivi e amanti della natura trovano qui un rifugio ideale dove vivere la montagna in totale serenità, coccolati dalla quiete e dall’aria salubre delle alte quote.

Il Monte Catria Fun Village, realizzato grazie a una partnership pubblico privato con fondi del Governo e del Ministero del Turismo, è stato presentato e inaugurato nella splendida cornice del Castello Della Porta di Frontone.

A testimoninanza dell’importanza dell’evento per tutto il territorio, sono intervenuti il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’On. Gianluca Caramanna, il presidente dell’Unione Montana Catria Nerone Alessandro Piccini, il Sindaco di Frontone Daniele Tagnani, il Prorettore dell’Università di Urbino Fabio Musso e Michele Oradei, ideatore e fulcro del progetto.

Ha portato i saluti il sindaco Tagnani: “Mi riempie di orgoglio la presenza del ministro, un segnale molto importante per il nostro territorio. Gli Appennini sono la spina dorsale della nostra meravigliosa Italia: un grande ringraziamento va a chi ci investe e ci crede come Michele Oradei. Un lavoro che parte da lontano quello che oggi si realizza e, a nome della comunità, ringrazio Vincenzo Fatica, che cinquant’anni fa, iniziò a investire nella montagna”.

Quindi l’intervento di Oradei che da quindici anni porta avanti il progetto di sviluppo del Monte Catria. Ha lavorato con passione per valorizzare il comprensorio montano e farlo conoscere a un pubblico sempre più ampio, agli appassionati degli sport invernali e non solo. Oggi, insieme al suo team, corona un sogno coltivato a lungo: la realizzazione di un polo montano innovativo che si distinguerà per un’offerta ricca di attrattori oltre che per la qualità dei servizi, la bellezza del paesaggio, le attività ricreative e le attrazioni qualificate per tutti coloro che desiderano vivere il Catria in modo dinamico, autentico e rigenerante.

“E’ il coronamento di un sogno, un percorso iniziato nel settembre 2010 e che ha avuto varie tappe con l’obiettivo di valorizzare la nostra montagna. Oggi se ne concretizza l’ennesima. Un enorme ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto, ad iniziare dal Governo, Ministero del Turismo, Regione e Comune. La caratteristica che rende Fun Village un parco unico in Europa è quella di racchiudere tane attrazioni in unico posto. Nasce per rendere la montagna sempre più accessibile, coinvolgente e sostenibile. Il ‘Monte Catria Fun Village’ propone una serie di attrazioni innovative pensate per offrire esperienze uniche a famiglie, sportivi, amanti della natura e visitatori di ogni età, con lo scopo intenzionale di destagionalizzare l’offerta turistica e vivere la montagna tutto l’anno. Siamo l’”Altra Montagna” perchè il Catria è di tutti, i prezzi sono accessibili a tutti, non chiudiamo mai e costituiamo un enorme valore per lo sviluppo turistico. E in cantiere abbiamo altri progetti per continuare a crescere”.

Ha continuato Piccini: “Insieme ai sindaci di questo comprensorio stiamo lavorando a tante progettualità per lo sviluppo del territorio e questo parco si inserisce perfettamente in una logica di crescita sia a livello turistico che economico. Insieme possiamo fare tanto”.

Sono arrivati i complimenti dall’on. Caramanna: “Una iniziativa che va nella direzione voluta dal Governo e dal Ministero, quella che gli Appennini si possono vivere tutto l’anno, offrendo servizi per tutta la famiglia. Le Marche negli ultimi anni sono una regione in costante crescita a livello turistico, capaci di offrire sempre più cluster. Questo parco contribuirà ad incrementare il trend e l’offerta”.

Ha proseguito il presidente Acquaroli: “La strategia di rilancio delle Marche non può prescindere dalle aree interne. La nostra regione ha potenzialità straordinarie, uniche che in questi anni siamo riusciti a valorizzare al massimo, con progetti ad hoc per i borghi, lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture, il rilancio dell’aeroporto. I dati del settore turistico evidenziano che la strada intrapresa è giusta. Fondamentale il lavoro di squadra, anche il parco che si inaugura oggi lo dimostra”.

Atteso l’intervento del Ministro Santanchè: “Questo successo è la dimostrazione plastica della importanza del lavoro di squadra: il governo, la Regione Marche, il sindaco e la partnership tra pubblico e privato. Da soli non si vince mai anche se si è forti. Complimenti per aver realizzato questo sogno, per concretizzarli serve impegno e resilienza, siete un esempio di tutto ciò. Se il turismo sta andando bene, molto del merito è degli imprenditori e di chi ci lavora. Come in questo caso, con un progetto che permette di vivere la montagna tutto l’anno a tutta la famiglia. Complimenti!”

Monte Catria Fun Village: giochi e attrazioni

Al termine della cerimonia si è saliti in quota per visitare il parco. Divertimento e adrenalina in mezzo alla natura a oltre 1400 metri di altezza, terrazza straordinaria dove godere di un panorama mozzafiato che spazia fino al mare Adriatico.

C’è solo l’imbarazzo della scelta. Con la Fly Line ci si ritroverà per quasi mezzo chilometro sospesi sugli alberi. Carta d’identità non richiesta: un’avventura per tutti! Con il Kinderland e Skyline per tutti si verrà proiettati nell’Adventure Park, dove si snoderanno ben 10 percorsi avventurosi per sfidare sé stessi: 3 Baby percorribili fino a 6 anni circa e 7 AllAge dedicati a tutte le età.

Emozioni a non finire, che proseguono con il Maxi Tubby a bordo delle ciambelle più veloci del mondo. Si spalancheranno gli occhi increduli di turisti ed entusiasti villeggianti per godere addirittura di 200 metri di scivolo in discesa.

Sensazionale il Tubby Jump: 40 metri di rincorsa per un megasalto da brividi e atterraggio su un morbido big air.

Elettrizzante l’Altalena Gigante: 15 metri d’altezza da godersi tutto d’un fiato, un volo nel vuoto di 40 metri con vista panoramica fino al mare che riempie gli occhi e fa battere forte il cuore!

E non è tutto, perché nei prossimi mesi il Fun Village si arricchirà di una ulteriore attrazione: il Funbob immerso nel bosco, per 750 metri fra salite e discese mozzafiato in gimkana tra gli alberi.

Alcune attrazioni sono accessibili anche a persone fragili e si è iniziato a lavorare per rendere in futuro il Monte Catria Fun Village un parco il più inclusivo possibile.

Chi ama l’ospitalità e i sapori veri potrà usufruire del Rifugio Baita del Catria 1400 che mette a disposizione ristorante e due grandi solarium esterni, ed è possibile pernottare in camere o nello splendido Nature Village: tende attrezzate immerse nel bosco.

E in più i nostri amici a 4 zampe sono i benvenuti!

Il Monte Catria Fun Village è raggiungibile in auto tramite una suggestiva strada panoramica, da Acquaviva di Cagli, oppure comodamente in cabinovia con vista mozzafiato dalla vetta più alta della provincia di Pesaro Urbino.

Monte Catria Fun Village, le 4 stagioni del divertimento ti aspettano!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it