All’Its Fabriano Academy iscrizioni aperte per il futuro dell’alta formazione tecnica

FABRIANO – È tempo di guardare avanti: mentre si è appena concluso l’anno scolastico, l’ITS Fabriano Academy è già pronta a ripartire con nuovi corsi, nuove sedi e soprattutto nuove sfide. L’obiettivo? Formare tecnici altamente specializzati pronti a entrare da protagonisti nel mondo del lavoro.

Gli ITS – Istituti Tecnici Superiori sono il cuore della formazione terziaria professionalizzante in Italia: percorsi biennali post-diploma che uniscono teoria e pratica per rispondere alle richieste delle imprese più innovative. Un’alternativa concreta e immediatamente spendibile all’università, con un dato eloquente: il 95% dei diplomati trova lavoro entro un anno.

Fabriano Academy non è da meno: punto di riferimento per chi vuole specializzarsi in automazione industriale, energia sostenibile, ICT e cyber security, è stata certificata da Siemens come Test Center ufficiale grazie ai suoi laboratori tecnologicamente avanzati. Ma non solo: le ore in aula si alternano a progetti reali e stage in azienda, costruendo un ponte solido tra scuola e industria.

Il nuovo anno porta con sé due grandi novità:

Industrial AI – Il corso, che si terrà a Jesi, apre le porte all’intelligenza artificiale applicata alla fabbrica. Gli studenti impareranno a gestire sistemi complessi che integrano robotica, manutenzione predittiva, visione artificiale e AI generativa, per un’industria sempre più intelligente.

E-Mobility – A Pesaro, invece, parte il corso dedicato al futuro della mobilità sostenibile. Dalla produzione di energia da fonti rinnovabili alla gestione delle batterie statiche e mobili, fino allo studio dei motori elettrici per veicoli su ruote e imbarcazioni, la formazione è a 360 gradi.

L’accesso ai corsi è aperto a chi è in possesso di un diploma di scuola superiore. Il percorso biennale prevede 1.000 ore di teoria e 800 di stage, con docenti provenienti direttamente dal mondo produttivo.

Per chi ha voglia di mettersi in gioco, l’ITS Fabriano Academy è la porta d’ingresso per un mestiere qualificato, ricercato e proiettato nel futuro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it