Francesca Gironi è la nuova presidente del Consorzio di Bonifica

ANCONA – Francesca Gironi, 47 anni, è stata eletta in prima seduta, presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche.

Dopo aver rivestito per due anni il ruolo di Presidente dell’Assemblea Regionale del Consorzio e quello di Presidente ANBI Marche, la Gironi è stata nominata alla guida del nuovo Consiglio d’Amministrazione eletto, nella stessa giornata, insieme al nuovo Presidente dell’Assemblea Regionale Stefano Mazzoni, che le succede nell’incarico.

La Gironi raccoglie il testimone dal Presidente uscente Michele Maiani, che ringrazia per l’eccellente lavoro svolto, per gli obiettivi portati a termine nel corso del suo mandato insieme ai membri del CDA e per l’ottima gestione operativa tanto della struttura consortile che delle due società in house (Bonifica Marche Engineering e Bonifica Marche Service); guardando al suo nuovo impegno dichiara: «Saluto con stima e affetto tutti i membri del CdA uscente. Ringrazio davvero e di cuore l’Assemblea Regionale e i nuovi membri del Consiglio d’amministrazione per la fiducia riposta nei miei confronti. Sono onorata di assumere questo incarico che mi darà modo di continuare un percorso iniziato proprio nel luglio di due anni fa all’interno del Consorzio. Mai come oggi, è diventato fondamentale il ruolo che il nostro ente svolge per il territorio, attraverso la manutenzione del reticolo idrografico, la gestione della risorsa idrica, la progettazione di opere idrauliche atte garantire la sicurezza idrogeologica. Confido in una struttura ricca di risorse e competenze, e mi impegnerò affinché la voce dei nostri consorziati arrivi nei tavoli che contano. È prioritaria per noi l’adozione, da parte di tutte le istituzioni preposte, di una strategia innovativa di lungo periodo che superi la logica dell’emergenza e che sposi il concetto di prevenzione e di corretta gestione dell’acqua, vero pivot dello sviluppo futuro. Solo così, e solo insieme, potremo rispondere in maniera concreta ai devastanti effetti del cambiamento climatico e dell’eccessivo consumo del suolo, valorizzare l’agricoltura e garantire uno sviluppo socio economico sostenibile».

Francesca Gironi si definisce “orgogliosamente” imprenditrice agricola. È un’allevatrice di cavalli e, insieme al marito ha un centro ippico con maneggio, fattoria didattica e produzione di mangimi bio. A livello internazionale veste il ruolo di Presidente della commissione femminile del Copa-Cogeca, l’organizzazione con sede a Bruxelles che rappresenta agricoltori e cooperative ed è inoltre membro della commissione femminile del Oma, l’Organizzazione mondiale per l’agricoltura.

Per Coldiretti è Vicepresidente nazionale di Donne Impresa e presidente di Donne Impresa Marche. Laureata in Giurisprudenza, ha lavorato molti anni nel marketing e nella comunicazione.

L’Assemblea Regionale ha eletto i nove nuovi membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica. Assumono la carica di consiglieri: Luca Antonioni, Bruno Bernabei, Giuliano Bonifazi, Luigi Capriotti, Tommaso Di Sante, Francesca Gironi, Francesco Guzzini, Stefano Mazzoni, Giannino Nazzari.

Grande entusiasmo anche da parte di Stefano Mazzoni, 36 anni, eletto Presidente dell’Assemblea del Consorzio e il più giovane fra il Consiglieri di Amministrazione: «dopo la nomina a Presidente Coldiretti Ascoli-Fermo due anni fa, questo nuovo incarico rappresenta per me un’altra tappa fondamentale del percorso di crescita che ho intrapreso tanto a livello personale quanto a livello professionale in ambito agricolo.

Sia da imprenditore che da dirigente interprovinciale dell’associazione di categoria che rappresento, sono certo che con la nuova Presidente e i nuovi membri del CDA daremo un notevole contributo all’evoluzione di questo ente di cui è innegabile ormai il ruolo strategico tanto per l’agricoltura che per il territorio tutto. Saranno sicuramente anni impegnativi ma non manca né la visione né la voglia di mettersi in gioco».

