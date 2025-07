Matteo Ricci: “Vogliamo il mare più pulito d’Italia”

“Rilanciamo le Marche del buon vivere. I primi dati della stagione, purtroppo, non sono incoraggianti”

ANCONA – “Vogliamo che le Marche abbiano il mare più pulito d’Italia, per essere la regione del buon vivere e rilanciare il turismo della qualità della vita. Questa imbarcazione per noi quindi è un manifesto galleggiante, occorre tanta prevenzione, raccogliere la plastica e i rifiuti pericolosi nel mare e nei porti, ma bisogna fare anche un grande lavoro sui fiumi e soprattutto sui fossi dei fiumi”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, da Marina Dorica in occasione dell’inaugurazione del tour “Ricci on the beach” che lo vedrà attraversare la costa marchigiana a bordo di una barca anti-inquinamento, che ‘mangia’ la plastica in mare. Ma la partenza, prevista al mattino, è stata rinviata al pomeriggio a causa del mare grosso.

“Si poteva tranquillamente votare in autunno più inoltrato e invece ci vogliono far votare a fine settembre, subito dopo l’estate. Quindi andiamo dove sta la gente, cioè in spiaggia e in montagna. – dichiara Ricci – Oggi ripartiamo con una un viaggio fortemente sostenibile, perché la sostenibilità è un elemento centrale del nostro programma, così come lo sono la sanità, l’economia ed il turismo. – prosegue – È evidente che, purtroppo, i primi dati che abbiamo sul turismo non sono incoraggianti, speriamo che la stagione si possa riprendere nella seconda parte. Per noi questo settore rappresenta un grande elemento di crescita lavorativa per le Marche. Stiamo pagando delle politiche regionali che ci classificano come la penultima regione d’Italia per presenza di turisti stranieri. Senza una loro presenza massiccia l’economia turistica delle Marche rischia di soffrire ancor di più. Per questo rilanceremo il nostro progetto culturale legato al buon vivere, che ci differenzia rispetto alle altre regioni e, nel buon vivere, c’è la questione ambientale e della sostenibilità… temi che portiamo avanti anche con questo tour popolare e con questa imbarcazione”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it