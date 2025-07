Freschezza, gusto e qualità: a Urbino c’è anche l’Officina del gelato

Al Giardino di Santa Chiara Nikolas Zazzaroni propone un ponte ideale tra Oriente e Occidente

URBINO – Piatti internazionali e tradizione locale. Il gusto di paesi lontani mescolato ai prodotti del territorio. E’ la sfida lanciata da Urbino Food Fusion Estate, il format ideato dalla CNA di Pesaro e Urbino, in collaborazione con il Comune di Urbino, per valorizzare la fantasia, la creatività, il talento e il coraggio di ristoratori e chef. Una sfida che ha raccolto tanti consensi già dalla prima giornata ed in programma ancora per oggi (sabato 26 luglio) e domani (domenica 27 luglio), che si tiene nella suggestiva cornice del Giardino pensile dell’ex Monastero di Santa Chiara (ora sede Isia). Una manifestazione che tenta – almeno con il gusto e i sapori – di accorciare distanze e tradizioni e di far scoprire piatti e nuove ricette. Collaborano all’iniziativa Camera di Commercio delle Marche e Confidi Uni.co.

Tra i protagonisti di questa prima edizione anche l’Officina del gelato che affianca gli otto ristoranti e dona un tocco di freschezza, di dolcezza e gusto alle proposte del Food Fusion. Un’attività quella di Nikolas Zazzaroni affiancato dalla mamma Eleonora Ferrari, che gli urbinati conoscono molto bene e apprezzano da più di 10 anni. L’Officina del gelato, (in via Donato Bramante 101 accanto alla Porta di Santa Lucia), è una tappa obbligata per chi vuole assaggiare un gelato artigianale di altissima qualità fatto con selezionati ingredienti del territorio ed eccellenze del mondo.

Nel suo laboratorio Nikolas – che in questi anni ha continuato a specializzarsi con corsi specifici di alta gelateria – continua a studiare e a sperimentare sapori e gusti nuovi. Anche attraverso fantasiosi e ricercati abbinamenti. Ed è proprio questo lo spirito di Urbino Food Fusion: l’incontro di sapori e abbinamenti capaci di farti viaggiare nel mondo anche solo attraverso il gusto.

Ecco dunque che nel Giardino di Santa Chiara, in questi giorni l’Officina del gelato propone Guacamole: ovvero un sorbetto all’avocado, pomodorini al basilico e bruschetta con olio EVO Agape. Ed ancora Cheese Cake con crumble di lavanda, ⁠formaggio erborinato Roquefort con amarene di Cantiano.

Non vi basta? Allora potete assaggiare anche uno Zabaione al Mistrà Varnelli con vaniglia del Madagascar e caffè e infine un Ghee (burro chiarificato originario dell’Asia meridionale) con foglie di fico e noci.

L’ingresso al Giardino di Santa Chiara per degustare le creazioni dell’Officina del Gelato è libero. Un evento da non perdere.

